Затори в Києві. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/ua/n146895-zatory-v-kyievi-cherez-nyzku-dtp-u-stolyci-zupynyvsya-ruh-karta.html

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Затори на дорогах Києва спостерігаються вранці у вівторок, 24 листопада.

Практично зупинився рух на проспекті Перемоги, також автомобілям складно проїхати на вулиці Борщагівській, Дегтярівській, Довженка, Саксаганського, Льва Толстого. Про це повідомляється на сервісі Google Maps.

Також затор утворився на вулиці Великій Васильківській, Миколи Грінченка. Стоять автомобілі й на проспекті Валерія Лобановського. Голосіївський проспект теж утонув у заторах. Традиційно рух ускладнено й на Великій Окружній.

Повільно автомобілі рухаються по Броварському проспекті та на проспекті Соборності. Затори спостерігаються й на проспекті Миколи Бажана.

Тим часом спільнота dtp.kiev.uaповідомляє про низку дорожньо-транспортних пригод у столиці. Зокрема, ДТП з постраждалими сталася на перехресті Терещенківської та Богдана Хмельницького. А на Борщаговській водій не впорався із керуванням авто, внаслідок цього машина перекинулася. Також дві аварії сталися на вулиці Сім’ї Кульженко та на вулиці Парково-Сирецькій.

Нагадаємо, у жовтні водії понад сотні фур утворили штучний затор на в’їзді в Миколаїв. Вони відмовлялися проїхати через пункт габаритно-вагового контролю й блокували проїзд до обласного центру.