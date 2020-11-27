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В «Слуге народа» определились, как повеселятся на зимние праздники, фото — 24 канал

В «Слуге народа» определились, как повеселятся на зимние праздники

27 ноя 2020, 11:08
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Зимние праздники в этом году нардепы фракции «Слуга народа» обещают отпраздновать сдержаннее, чем в прошлом году.

Они не будут собираться на новогодний корпоратив и призвали частные компании и организации также не устраивать празднования. Все из-за того, чтбобы сдержать эпидемию коронавируса.

Конечно, никакого корпоратива не будет, и это даже не обсуждалось. Более того, я думаю, что в целом празднование этого Нового года и Рождества должно пройти в более цифровом формате, цитирует УНН заместителя главы фракции СН, народного депутата Евгению Кравчук.

Нардеп посоветовала украинцам избегать праздничных поездок к старшим людям, поскольку они находятся в зоне риска заболеваемости коронавирусом.


Частным компаниям следует избежать организации корпоративов, потому что это негативно повлияет и спровоцирует резкий всплеск заболеваемости, — сказала Кравчук.

В прошлом году фракция «Слуга народа» устраивала благотворительный новогодний корпоратив, билет на который стоил 2,5 тыс. Грн.


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