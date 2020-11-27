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В "Слузі народу" визначилися, як відгуляють зимові свята, фото — 24 канал

В «Слузі народу» визначилися, як відгуляють зимові свята

27 лис 2020, 11:08
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Зимові свята у цьому році нардепи фракції «Слуга народу» обіцяють відгуляти стриманіше, ніж торік.

Вони не будуть збиратися на новорічний корпоратив і закликали приватні компанії та організації також не влаштовувати святкування заради стримування епідемії коронавірусу.

Звичайно, ніякого корпоративу не буде, і це навіть не обговорювалося. Більше того, я думаю, що загалом святкування цього Нового року і Різдва має пройти в більш цифровому форматі, — цитує УНН заступницю голови фракції СН, народного депутата Євгенію Кравчук.

Нардеп порадила українцям уникати святкових поїздок до старших людей, адже вони перебувають в зоні ризику захворюваності на коронавірус.


Приватним компаніям варто уникнути організації корпоративів, бо це матиме негативний результат і спровокує різкий сплеск захворюваності, — сказала Кравчук.

Торік фракція «Слуга народу» влаштовувала благодійний новорічний корпоратив, квиток на який коштував 2,5 тис. грн.


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