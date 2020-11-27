Коронавирус инфицировал свыше 1,5 тыс. киевлян, в тяжелом состоянии 858 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n147052-koronavirus-inficiroval-svyshe-1-5-tys-kievlyan-v-tyajelom-sostoyanii-858-chelovek-infografika.htmlРакурс
Коронавирусную инфекцию в Киеве по состоянию на утро 27 ноября подтвердили у наибольшего за весь период пандемии числа жителей столицы — 1 тыс. 520. К сожалению, COVID-19 унес жизни 26 больных.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в пятницу во время онлайн-брифинга.
26 случаев — летальные. Всего от вируса умерли 1 тыс. 253 киевлянина. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 65 тыс. 539, — написал Кличко в своем Телеграм-канале.
Заболели:
869 женщин в возрасте от 18 до 83 лет;
607 мужчин в возрасте от 19 до 92 лет;
22 девочки от семи до 17 лет;
22 мальчика от 25 дней до 17 лет.
В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали наибольшее количество пациентов от начала пандемии — 121 человека. Выздоровели в Киеве 375 пациентов.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в:
Деснянском районе — 250;
Соломенском районе — 206;
Днепровском районе — 200 случаев.
Всего в стационарах медучреждений города сейчас лечатся 2 тыс. 88 больных коронавирусной инфекцией. Из них 31 ребенок. В тяжелом состоянии находятся 858 пациентов. Кислородную поддержку получают 1233 человека. Под аппаратами ИВЛ — 30 больных.