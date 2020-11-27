Коронавирус инфицировал свыше 1,5 тыс. киевлян, в тяжелом состоянии 858 человек

https://racurs.ua/n147052-koronavirus-inficiroval-svyshe-1-5-tys-kievlyan-v-tyajelom-sostoyanii-858-chelovek-infografika.html

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Коронавирусную инфекцию в Киеве по состоянию на утро 27 ноября подтвердили у наибольшего за весь период пандемии числа жителей столицы — 1 тыс. 520. К сожалению, COVID-19 унес жизни 26 больных.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в пятницу во время онлайн-брифинга.

26 случаев — летальные. Всего от вируса умерли 1 тыс. 253 киевлянина. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 65 тыс. 539, — написал Кличко в своем Телеграм-канале.

Заболели:

869 женщин в возрасте от 18 до 83 лет;

607 мужчин в возрасте от 19 до 92 лет;

22 девочки от семи до 17 лет;

22 мальчика от 25 дней до 17 лет.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали наибольшее количество пациентов от начала пандемии — 121 человека. Выздоровели в Киеве 375 пациентов.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в:

Деснянском районе — 250;

Соломенском районе — 206;

Днепровском районе — 200 случаев.



Всего в стационарах медучреждений города сейчас лечатся 2 тыс. 88 больных коронавирусной инфекцией. Из них 31 ребенок. В тяжелом состоянии находятся 858 пациентов. Кислородную поддержку получают 1233 человека. Под аппаратами ИВЛ — 30 больных.