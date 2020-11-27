Коронавірус інфікував понад 1,5 тис. киян, у важкому стані понад 850 осіб

https://racurs.ua/ua/n147052-koronavirus-infikuvav-ponad-1-5-tys-kyyan-u-vajkomu-stani-858-osib-infografika.html

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Коронавірусну інфекцію у Києві станом на ранок 27 листопада підтвердили у найбільшої за період пандемії кількості мешканців столиці — 1 тис. 520. На жаль, COVID-19 забрав життя 26 хворих.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у п’ятницю під час онлайн-брифінгу.

26 випадків — летальні. Усього від вірусу померли 1253 киянина. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 65 тис. 539, — написав Кличко у своєму Телеграм-каналі.

Захворіли:

869 жінок віком від 18 до 83 років; 607 чоловіків віком від 19 до 92 рокiв; 22 дівчинки від семи до 17 років; 22 хлопчики від 25 днів до 17 років.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували найбільшу кількість пацієнтів від початку пандемії — 121 особу. Одужали в Києві 375 пацієнтів.

Найбільше випадків захворювання виявили у:

Деснянському районі — 250;

Солом’янському районі — 206;

Дніпровському районі — 200 випадків.



Загалом у стаціонарах медзакладів міста нині лікуються 2 тис. 88 хворих на коронавірусну інфекцію. Із них 31 дитина. У важкому стані перебувають 858 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 1233 особи. Під апаратами ШВЛ — 30 хворих.