Избил и поджег военнослужащего ВСУ его коллега в Донецкой области

Избил и поджег военнослужащего ВСУ его коллега. Фото: clipart.net.ua

https://racurs.ua/n147197-izbil-i-podjeg-voennoslujaschego-vsu-ego-kollega-v-doneckoy-oblasti.html

Ракурс

Избил и поджег военнослужащего украинской армии его товарищ по службе.

Ужасный инцидент произошел 26 ноября на территории проведения операции Объединенных сил. Оказалось, что 44-летний солдат-контрактник, который служит водителем в одной из военных частей, хотел отобрать деньги у другого военнослужащего. Для этого он избил сослуживца, а затем пытался задушить. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Затем нападавший облил коллегу смазкой для бензопил и поджег зажигалкой. После этого он забрал у него 9 тыс. 500 грн. Пострадавший находится в Центральной городской больнице города Торецк с закрытой черепно-мозговой травмой и ожогами правой ноги.

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении в нарушении закона по ч. 2 ст. 406 (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, которое имеет характер издевательства над военнослужащим) и ч. 1 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, совмещенный с насилием, опасным для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению) УК Украины. Суд арестовал подозреваемого.

Напомним, в Бердянске подростки во время развлечений подожгли своего друга. Оказалось, что парень добровольно согласился на поджог, ведь вся компания пыталась сделать «крутое» видео.