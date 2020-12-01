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Ракурс
Избил и поджег военнослужащего ВСУ его коллега. Фото: clipart.net.ua

Избил и поджег военнослужащего ВСУ его коллега в Донецкой области

1 дек 2020, 11:41
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Избил и поджег военнослужащего украинской армии его товарищ по службе.

Ужасный инцидент произошел 26 ноября на территории проведения операции Объединенных сил. Оказалось, что 44-летний солдат-контрактник, который служит водителем в одной из военных частей, хотел отобрать деньги у другого военнослужащего. Для этого он избил сослуживца, а затем пытался задушить. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Затем нападавший облил коллегу смазкой для бензопил и поджег зажигалкой. После этого он забрал у него 9 тыс. 500 грн. Пострадавший находится в Центральной городской больнице города Торецк с закрытой черепно-мозговой травмой и ожогами правой ноги.


Злоумышленнику уже сообщили о подозрении в нарушении закона по ч. 2 ст. 406 (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, которое имеет характер издевательства над военнослужащим) и ч. 1 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, совмещенный с насилием, опасным для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению) УК Украины. Суд арестовал подозреваемого.

Напомним, в Бердянске подростки во время развлечений подожгли своего друга. Оказалось, что парень добровольно согласился на поджог, ведь вся компания пыталась сделать «крутое» видео.

Источник: Ракурс


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