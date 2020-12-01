Побив та підпалив військовослужбовця ЗСУ його колега на Донеччині

Побив та підпалив військовослужбовця ЗСУ його колега. Фото: clipart.net.ua

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Побив та підпалив військовослужбовця української армії його товариш по службі.

Жахливий інцидент трапився 26 листопада на території проведення операції Об'єднаних сил. Виявилося, що 44-річний солдат-контрактник, який служить водієм в одній із військових частин, хотів відібрати гроші в іншого військовослужбовця. Для цього він побив товариша по службі, а потім намагався задушити. Про це 1 грудня повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

Потім нападник облив колегу мастилом для бензопил та підпалив запальничкою. Після цього він забрав у нього 9 тис. 500 грн. Потерпілий перебуває у Центральній міській лікарні міста Торецьк із закритою черепно-мозковою травмою та опіками правої ноги.

Зловмиснику вже повідомили про підозру у порушенні закону за ч. 2 ст. 406 (порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності між ними відносин підлеглості, що має характер знущання над військовослужбовцем) та ч. 1 ст. 187 (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із насильством, небезпечним для життя та здоров’я особи, яка зазнала нападу) КК України. Суд арештував підозрюваного.

Нагадаємо, у Бердянську підлітки під час забавок підпалили свого друга. Виявилося, що хлопець добровільно погодився на підпал, адже вся компанія намагалася зробити «круте» відео.