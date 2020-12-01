Королева Елизавета II, фото: The Royal Family

https://racurs.ua/n147199-pohischal-veschi-korolevy-i-prodaval-na-ebay-sluga-elizavety-ii-priznalsya-v-prestupleniyah.html

Ракурс

Слуга британской королевы Елизаветы II признался в краже десятков вещей из ее резиденции, таких как медали и фотографии.

37-летний Адамо Канто, помощник по организации питания в Букингемском дворце, признал себя виновным по трем пунктам обвинения в кражах, которые осуществлялись в период с 11 ноября 2019 года по 7 августа 2020 года, сообщает BBC.

В его доме полиция обнаружила «значительное количество» похищенных вещей.

Часть из них, стоимость которых составляла от 10 до 100 тыс. фунтов стерлингов, он уже успел продать на интернет-аукционе eBay, причем по значительно более низкой цене. По информации следствия, Канто за проданные вещи в целом получил 7 тыс. 741 фунт стерлингов.

Среди похищенных Канто вещей был фотоальбом королевского государственного банкета, посвященного визиту президента США Дональда Трампа в Британию, а также официальные фотографии с автографами герцога Сассекского и герцога и герцогини Кембриджских.

Кроме того, он украл медаль Командора Королевского викторианского ордена из шкафчика бывшего офицера британской армии генерал-майора Ричарда Сайкса, которую королева подарила ему в 2010 году.

Впоследствии исчезновения части похищенных вещей заметили и установили, что некоторые из них продают в интернете.

Отмечается, что совершать кражи Канто помогла эпидемия коронавируса, из-за которой его обязанности были расширены и он получил доступ в офисы и другие помещения, куда раньше не мог попасть.

В настоящее время Канто освободили под залог, за совершенные преступления ему грозит тюремное заключение.

Напомним, Елизавета II недавно опубликовала свое уникальное свадебное фото.