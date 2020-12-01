Королева Єлизавета II, фото: The Royal Family

https://racurs.ua/ua/n147199-vykradav-rechi-korolevy-i-prodavav-na-ebay-sluga-ielyzavety-ii-ziznavsya-u-zlochynah.html

Ракурс

Слуга британської королеви Єлизавети II зізнався у крадіжці десятків речей з її резиденції, таких як медалі та фотографії.

37-річний Адамо Канто, помічник з організації харчування в Букінгемському палаці, визнав себе винним за трьома пунктами звинувачення у крадіжках, які здійснювалися в період з 11 листопада 2019 року по 7 серпня 2020 року, повідомляє BBC.

У його помешканні поліція виявила «значну кількість» викрадених речей.

Частину з них, вартість яких становила від 10 до 100 тис. фунтів стерлінгів, він вже встиг продати на інтернет-аукціоні eBay, причому за значно нижчою ціною. За інформацією слідства, Канто за продані речі загалом отримав 7 тис. 741 фунт стерлінгів.

Серед викрадених Канто речей був фотоальбом королівського державного банкету, присвяченого візиту президента США Дональда Трампа до Британії, а також офіційні фотографії з автографами герцога Сассекського і герцога й герцогині Кембриджських.

Крім того, він поцупив медаль Командора Королівського вікторіанського ордена з шафки колишнього офіцера британської армії генерал-майора Річарда Сайкса, яку королева подарувала йому у 2010 році.

Згодом зникнення частини викрадених речей помітили та встановили, що деякі з них продають в інтернеті.

Зазначається, що здійснювати крадіжки Канто допомогла епідемія коронавірусу, через яку його обов’язки були розширені й він отримав доступ в офіси та інші приміщення, куди раніше не міг потрапити.

Наразі Канто звільнили під заставу, за вчинені злочини йому загрожує тюремне ув’язнення.

Нагадаємо, Єлизавета II нещодавно опублікувала своє унікальне весільне фото.