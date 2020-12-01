Календар. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n147198-krym-stav-rosiyskym-u-kalendari-obiednannya-musulman-polschi-foto.html

Ракурс

Крим, український півострів, тимчасово окупований Росією, став російським у календарі релігійного об'єднання мусульман Польщі.

У календарі зображені мечеті у Феодосії, Бахчисараї, Старому Криму і Сімферополі з підписом «Російська Федерація». Відповідний календар на 2021 рік із зображенням мечетей опублікувала прес-служба об'єднання.





На це звернув увагу член виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар від Польщі Недім Усейнов, який у соціальних мережах закликав розібратися з цією ситуацією. Він висловив надію, що це — нецільова дія, а просто акт неінформованого редактора, який видавництво просто пропустило у поспіху.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що BMW, німецький автоконцерн, зазначив для російських користувачів окупований Крим як територію Російської Федерації попри те, що всі європейські компанії зобов’язані дотримуватися політики невизнання анексії Криму. В українському Міністерстві закордонних справ компанії нагадали про резолюцію ООН, в якій підтверджується український статус Криму.