Календарь. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n147198-krym-stal-rossiyskim-v-kalendare-obedineniya-musulman-polshi-foto.html

Ракурс

Крым, украинский полуостров, который временно оккупирован Россией, стал российским в календаре религиозного объединения мусульман Польши.

В календаре изображены мечети в Феодосии, Бахчисарае, Старом Крыму и Симферополе с подписью «Российская Федерация». Соответствующий календарь на 2021 год с изображением мечетей опубликовала пресс-служба объединения.



На это обратил внимание член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар от Польши Недим Усейнов, который в социальных сетях призвал разобраться с этой ситуацией. Он выразил надежду, что это — нецелевое действие, а просто акт неинформированного редактора, который издательство просто пропустило в спешке.

Напомним, ранее мы сообщали, что BMW, немецкий автоконцерн, отметил для российских пользователей оккупированный Крым как территорию Российской Федерации, несмотря на то, что все европейские компании обязаны придерживаться политики непризнания аннексии Крыма. В украинском Министерстве иностранных дел компании напомнили о резолюции ООН, в которой подтверждается украинский статус Крыма.