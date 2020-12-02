Масштабными пожарами на Луганщине займется ВСК в Раде, фото — ГСЧС

https://racurs.ua/n147263-masshtabnymi-pojarami-na-luganschine-zaymetsya-vsk-v-rade.html

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В Раде поддержали создание временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию катастрофических пожаров на Луганщине осенью 2020 года.

В парламенте нашлось 258 голосов в поддержку соответствующего постановления, сообщает сайт Рады.

Временная следственная комиссия займется расследованием причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области и действий/бездействия спасателей.

В этом году пожары в области возникали дважды. Вследствие первого, в июле, выгорело около 5 тыс. га леса, а это 10% общей площади лесного массива области. Тогда погибли 6 человек, за помощью к врачам обратился 71 житель, 25 человек попали в больницы, сгорело 80 дач и 45 домов.

Во время второго пожара (30 сентября — начало октября) было охвачено огнем 20 тыс. га, в зону поражения попали 32 населенных пункта, было уничтожено более 600 жилых домов, 11 человек погибли, 19 пострадали и 150 были эвакуированы.

Самая сложная ситуация сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попали 32 населенных пункта.