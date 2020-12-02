Масштабними пожежами на Луганщині займеться ТСК у Раді, фото — ДСНС

https://racurs.ua/ua/n147263-masshtabnymy-pojejamy-na-luganschyni-zaymetsya-tsk-u-radi.html

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У Раді підтримали створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) з розслідування катастрофічних пожеж на Луганщині восени 2020 року.

У парламенті знайшлося 258 голосів за підтримку відповідної постанови, повідомляє сайт Ради.

Тимчасова слідча комісія займеться розслідуванням причин виникнення у 2020 році масштабних пожеж у Луганській області та дій/бездіяльності рятувальників.

Цьогоріч пожежі на Луганщині виникали двічі. Внаслідок першої, в липні, вигоріло близько 5 тис. га лісу, а це 10% загальної площі лісового масиву області. Тоді загинуло 6 людей, по допомогу до лікарів звернулася 71 особа, 25 людей потрапили у лікарні, згоріло 80 дач і 45 будинків.

Під час другої (30 вересня — початок жовтня) було охоплено вогнем 20 тис. га, до зони ураження потрапили 32 населених пункти, було знищено понад 600 житлових будинків, 11 осіб загинуло, 19 постраждало та 150 було евакуйовано.

Найскладніша ситуація склалася уздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де в зону ураження потрапили 32 населених пункти.