Война на Донбассе продолжается, фото: Ria Novosti

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Представитель России в ООН Василий Небензя назвал войну на Донбассе «политическим конфликтом между РФ и Украиной».

Об этом сообщается на странице украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в социальной сети Фейсбук.

Это не внутренний конфликт в Украине, это — политический конфликт между РФ и Украиной, — цитирует слова Небензи по ситуации на Донбассе пресс-служба украинской делегации.

Соответствующее заявление Небензя сделал вчера, 2 декабря, во время устроенного представителями России в ООН мероприятия, в рамках которого страна-агрессор пыталась использовать Совет Безопасности ООН для легитимизации представителей террористических организаций ЛНР и ДНР.

Отмечается, что на этом мероприятии РФ выдвинула предложение провести в ОРДЛО «референдум о статусе этих территорий с соблюдением всех международных требований». Также представители РФ заявили, что «нормандских встреч, возможно, больше не будет», а Нормандский саммит не должен заменять «минский формат».

Украинская сторона считает такие инициативы России попыткой заменить процесс урегулирования международного вооруженного конфликта на Донбассе в Нормандском формате дискуссией между «здоровыми силами в Украине» и представителями террористических псевдореспублик.

РФ пытается легитимизировать свои марионеточные образования путем привлечения их на высшие международные площадки, в частности ООН, и путем возможного проведения псевдореферендума, — подчеркивают в ТКГ.

Напомним, западные страны отказались участвовать в российской провокации с привлечением представителей оккупационной администрации ОРДЛО к интерактивному заседанию Совета безопасности ООН.