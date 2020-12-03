Війна на Донбасі триває, фото:Ria Novosti

https://racurs.ua/ua/n147292-kreml-v-oon-vpershe-nazvav-viynu-na-donbasi-politychnym-konfliktom-mij-rf-i-ukrayinou.html

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Представник Росії в ООН Василь Небензя назвав війну на Донбасі «політичним конфліктом між РФ і Україною».

Про це повідомляється на сторінці української делегації в Тристоронній контактній групі в соціальній мережі Фейсбук.

Це не внутрішній конфлікт в Україні, це — політичний конфлікт між РФ та Україною, — цитує слова Небензі щодо ситуації на Донбасі прес-служба української делегації.

Відповідну заяву Небензя зробив вчора, 2 грудня, під час влаштованого представниками Росії в ООН заходу, в межах якого країна-агресор намагалася використати Раду Безпеки ООН задля легітимізації представників терористичних організацій ЛНР та ДНР.

Зазначається, що на цьому заході РФ висунула пропозицію провести в ОРДЛО «референдум щодо статусу цих територій з дотриманням всіх міжнародних вимог». Також представники РФ заявили, що «нормандських зустрічей, можливо, більше не буде», а Нормандський саміт не повинен заміняти «мінський формат».

Українська сторона вважає такі ініціативи Росії намаганням замінити процес врегулювання міжнародного збройного конфлікту на Донбасі в Нормандському форматі дискусією між «здоровими силами в Україні» та представниками терористичних псевдореспублік.

РФ намагається легітимізувати свої маріонеткові утворення шляхом залучення їх на вищі міжнародні майданчики, зокрема ООН, та шляхом можливого проведення псевдо-референдуму, — наголошують в ТКГ.

Нагадаємо, західні країни відмовилися брати участь у російській провокації із залученням представників окупаційної адміністрації ОРДЛО до інтерактивного засідання Ради безпеки ООН.