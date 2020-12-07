Рубан. Фото: Радио Свобода

https://racurs.ua/n147433-protivorechit-nauke-ruban-oproverg-uluchshenie-situacii-s-koronavirusom.html

Ракурс

Коронавирус в Украине не утихает, несмотря на заявления Министерства здравоохранения (Минздрава) о снижении количества больных. Сейчас в столице Украины не наблюдается снижения уровня госпитализации пациентов с коронавирусом, поскольку карантин выходного дня не дал желаемого эффекта.

По его словам, снижение количества больных связано со снижением количества тестов на выходные. Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире телеканала «Украина 24».

Рубан считает, что единственным выходом из ситуации может быть введение локдауна по всей стране. Также он отметил, что сейчас практически невозможно улучшение ситуации с коронавирусом в стране.

Что касается объективного показателя, это госпитализации в тяжелой и средней форме тяжести — они неизменно высокие, и идет тенденция к росту, а не к снижению. Поэтому говорить об улучшении ситуации на сегодня — это противоречие любой эпидемиологической науке, так как на сегодня мы видим действительно сложную ситуацию по всей стране, — заявил Рубан.

Напомним, ранее мы сообщали, что глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине снижается число госпитализированных пациентов с COVID-19. На прошлой неделе госпитализировали на полторы тысячи меньше, чем на позапрошлой неделе с 23 по 29 ноября.