Рубан. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n147433-superechyt-epidemiologichniy-nauci-ruban-sprostuvav-pokraschennya-sytuaciyi-z-koronavirusom.html

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Коронавірус в Україні не вщухає, попри заяви Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) про зниження кількості хворих. Наразі у столиці України не спостерігається зниження рівня госпіталізації пацієнтів з коронавірусом, оскільки карантин вихідного дня не дав бажаного ефекту.

За його словами, зниження кількості хворих пов’язане зі зниженням кількості тестувань на вихідні. Про це заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі телеканалу «Україна 24».

Рубан вважає, що єдиним виходом із ситуації може бути запровадження локдауну по всій країні. Також він наголосив, що зараз фактично не може бути поліпшення ситуації з коронавірусом в країні.

Що стосується об'єктивного показника, це госпіталізації у важкій і середній формі важкості — вони незмінно високі, і йде тенденція до зростання, а не зниження. Тому говорити про поліпшення ситуації на сьогодні — це протиріччя будь-якій епідеміологічній науці, тому що на сьогодні дійсно складна ситуація у всій країні, — заявив Рубан.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні знижується число госпіталізованих пацієнтів з COVID-19. Минулого тижня госпіталізували на півтори тисячі менше, ніж позаминулого тижня з 23 по 29 листопада.