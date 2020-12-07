Поток воздуха внутри авто повлиял на распространение коронавируса. Фото: quto.ru

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Поток воздуха внутри авто повлиял на распространение коронавирусной болезни COVID-19.

Группа ученых из Университета Брауна, используя компьютерное моделирование, изучила воздушный поток внутри компактного автомобиля при различных условиях. Оказалось, что чем больше окон в машине открыто во время движения, тем в машине ниже концентрация частиц, которыми могут обмениваться водитель и один пассажир. Также моделирование показало, что система циркуляции воздуха в автомобиле справляется со своей задачей хуже, чем простое открытие окон. Об этом сообщается на ресурсе ScienceAdvances.

Ученые пришли к выводу, что лучший результат дает открытие окон с противоположной стороны от водителя и пассажира. Например, если пассажир сидит на заднем сидении справа, то нужно открыть заднее левое и переднее правое окно, чтобы снизить риск передачи коронавируса между водителем и пассажиром.

Также в ходе исследования удалось выяснить, что различные комбинации открытых окон создают различные воздушные потоки внутри автомобиля. Это, в свою очередь, может увеличивать или уменьшать концентрацию частиц в аэрозоле внутри авто.

Во время моделирования ученые за основу автомобиль, похожий по габаритам на Toyota Prius, с водителем и пассажиром в салоне.

Напомним, французский инженер Флориан Баржо представил конструкцию сидений, которая позволит частично обезопасить пассажиров от распространения коронавируса во время перелетов.