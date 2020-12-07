Потік повітря всередині авто вплинув на поширення коронавірусу. Фото: quto.ru

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Потік повітря всередині авто вплинув на поширення коронавірусної хвороби COVID-19.

Група вчених із Університету Брауна, використовуючи комп’ютерне моделювання, вивчила повітряний потік всередині компактного автомобіля при різних умовах. Виявилося, що чим більше вікон в машині відкрито під час руху, тим в машині нижче концентрація частинок, якими можуть обмінюватися водій і один пасажир. Також моделювання показало, що система циркуляції повітря в автомобілі справляється зі своїм завданням гірше, ніж просте відкриття вікон. Про це повідомляється на ресурсі ScienceAdvances.

Науковці дійшли висновку, що кращий результат дає відкриття вікон з протилежного боку від водія і пасажира. Наприклад, якщо пасажир сидить на задньому сидінні праворуч, то потрібно відкрити заднє ліве і переднє праве вікно, щоб знизити ризик передачі коронавірусу між водієм і пасажиром.

Також у ході дослідження вдалося з’ясувати, що різні комбінації відкритих вікон створюють різні повітряні потоки всередині автомобіля. Це, в свою чергу, може збільшувати або зменшувати концентрацію частинок в аерозолі всередині авто.

Під час моделювання науковці за основу автомобіль, схожий за габаритами на Toyota Prius, з водієм та пасажиром у салоні.

Нагадаємо, французький інженер Флоріан Баржо представив конструкцію сидінь, яка дозволить частково убезпечити пасажирів від поширення коронавірусу під час перельотів.