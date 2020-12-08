Эверест «вырос» почти на метр, фото — BBC

https://racurs.ua/n147489-everest-vyros-pochti-na-metr.html

Ракурс

У Эвереста теперь официально другая высота. Китай и Непал определили, что самая высокая гора в мире «выросла» на 86 см — до 8 848,86 м.

Эверест стоит на границе между Непалом и Китаем, поэтому альпинисты поднимаются на него с обеих сторон. Геодезисты обеих стран договорились о согласовании новой высоты, пишет BBC.

Китайские власти ранее заявляли, что Эверест следует измерять до высоты его скалы. Власти Непала утверждали, что снег на вершине также нужно включать в измерения высоты.

Китайские геологи в 2005 году измерили гору и дали свой результат. В Непале утверждали, что Китай давит на них в это мвопросе, поэтому решили «установить рекорд раз и навсегда».

Высоту 8 848 м, которую Непал использовал для Эвереста, определили в Индии в 1954 году, но страна впервые провела собственные измерения горы в 2019 году. А вот китайская группа геодезистов поднялась на вершину в 2020 году.

Геологи предполагают, что на высоту Эвереста могло повлиять сильное землетрясение в 2015 году. Тогда в Непале погибло почти 9 тыс. человек. Лавина накрыла часть лагеря на горе, из-за чего погибли 18 альпинистов.

Другие ученые утверждали, что гора Эверест, как и другие пики Гималаев, могла вырасти из-за движения тектонических плит, на которых она расположена. Но эксперты говорят, что сильные землетрясения могут повернуть этот процесс вспять.