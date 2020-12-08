Еверест «виріс» майже на метр, фото — BBC

https://racurs.ua/ua/n147489-everest-vyris-mayje-na-metr.html

Ракурс

Еверест офіційно має іншу висоту. Китай та Непал визначили, що найвища гора у світі «виросла» на 86 см і має тепер висоту 8 848,86 м.

Раніше Китай називав офіційні виміри гори у 8 844,43 м, що на чотири метри нижче, ніж у Непалі. Сьогодні, 8 грудня глави МЗС обох країн повідомили про нову висоту.

Еверест стоїть на кордоні між Непалом і Китаєм, тож альпіністи підіймаються на нього з обох боків. Представники міністерства закордонних справ Непалу заявили, що геодезисти з обох країн домовилися про узгодження нової висоти.

Угоду про спільне оголошення нового вимірювання найвищої точки Землі погодили під час візиту президента Китаю Сі Цзіньпіна до столиці Непалу Катманду у 2019 році, пише BBC.

Китайська влада раніше заявляла, що Еверест слід вимірювати до висоти його скелі. Влада Непалу стверджувала, що сніг на вершині також потрібно включати до вимірювання.

Китайські геологи у 2005 році виміряли гору та надали свою цифру. У Непалі стверджували, що Китай чинить на них тиск, аби вони прийняли їх висоту. Тому непальська влада вирішила «встановити рекорд раз і назавжди» і пішла на нові заходи.

Висоту 8848 м, яку Непал використовував для Евересту, визначили в Індії у 1954 році. Але вперше країна провела власні вимірювання гори. Четверо непальських геодезистів два роки навчалися для місії, перед тим, як вирушити на вимірювання у 2019 році. А ось китайська група геодезистів піднялася на вершину у 2020 році.

Геологи припускають, що на висоту Евересту міг вплинути потужний землетрус у 2015 році. В результаті цього загинуло майже 9 тис. людей у Непалі. Лавина накрила частину табору на горі, через що загинуло 18 альпіністів.

Інші стверджували, що Еверест, як і інші піки Гімалаїв, могла рости через рухи тектонічних плит, на яких вона розташована. Експерти кажуть, що сильні землетруси можуть повернути цей процес назад.