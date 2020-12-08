Рекордное число военного оборудования США получила Украина

https://racurs.ua/n147493-rekordnoe-chislo-voennogo-oborudovaniya-ssha-poluchila-ukraina.html

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Военное оборудование на 510 млн долл. в 2020 году предоставили Соединенные Штаты Америки Украине — это самый высокий показатель за всю историю.

Об этом сообщается в докладе Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности США, пишет «Голос Америки».

В докладе американского агентства отмечается, что в прошлом году Киев получил военного оборудования США на сумму 272,4 млн долл, а в 2018 году — на 250,7 млн долл. В 2017 году Вашингтон предоставил Вооруженным силам Украины оборудования на 207,7 млн долл.

Для сравнения, сумма поставок Литве составила свыше 136,5 млн долл., Латвии — около 38,2 млн долл., Эстонии — 610,3 тыс. долл.

Напомним, 8 июля главнокомандующий Вооруженных сил, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что американские ракетные комплексы «Джавелины», которые используют во время тренировок украинские военнослужащие, будут у всех бригад на Донбассе.