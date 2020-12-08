Рекордну кількість військового обладнання США отримала Україна — новини світу

https://racurs.ua/ua/n147493-rekordnu-kilkist-viyskovogo-obladnannya-ssha-otrymala-ukrayina.html

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Військового обладнання на 510 млн дол. в 2020 році надали Сполучені Штати Америки Україні — це найвищий показник за всю історію.

Про це повідомляється в доповіді Агентства з оборонного співробітництва і безпеки США, пише «Голос Америки».

У доповіді американського агентства наголошується, що торік Київ отримав військового обладнання США на суму 272,4 млн дол., а в 2018 році — на 250,7 млн дол. У 2017 році Вашингтон надав Збройним силам України обладнання на 207,7 млн дол.

Для порівняння, сума поставок Литві склала понад 136,5 млн дол., Латвії — близько 38,2 млн дол., Естонії — 610,3 тис. дол.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач Збройних сил, генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що американські ракетні комплекси «Джавеліни», які використовують під час тренувань українські військовослужбовці, матимуть усі бригади на Донбасі.