Биномо в UA: возможности и особенности

https://racurs.ua/n147564-binomo-v-ua-vozmojnosti-i-osobennosti.html

Ракурс

Если Вы задумывались о получении дополнительного дохода, то стоит рассмотреть возможности онлайн-трейдинга. В Украине есть несколько торговых платформ, одной из самых надежных выступает Binomo.

Биномо в Украине — что это?

Что такое Binomo и в чем его преимущества для трейдеров из Украины? Это один из самых безопасных брокеров, на официальном сайте которого https://binomo.com представлена вся необходимая информация. На Биномо можно не переживать о мошенничестве. Это не развод, так как деятельность платформы регулируется Международной финансовой комиссией.

Вход в личный кабинет

Перед началом торговли нужно осуществить вход в личный кабинет. Сделать это можно на официальном сайт компании, заполнив простую форму регистрации. Также важно прочитать и согласиться с условиями Клиентского соглашения, чтобы избежать проблем с Биномо в будущем.

Обучение и стратегии

Система обеспечивает удобство для всех пользователей. Здесь можно пройти бесплатное обучение трейдингу благодаря разделам «Стратегии» и «Словарь терминов», а полученные знания проверить на демо аккаунте и ежедневном турнире Daily Free. Ответы на самые популярные вопросы о Биномо расположены в блоке Help center.

Типы счетов

Чтобы дополнительно зарабатывать на Биномо, следует торговать на реальном счете. На торговой платформе можно открыть следующие виды аккаунтов:

Standard — пополнить счет на 10$/10€/~300 UAH.

Gold — суммарно внести на депозит 500$.

VIP — суммарно внести на депозит 1000$.

У каждого типа аккаунтов есть свои преимущества, о которых можно узнать по ссылке.

Приложение на iOS и Android

Удобство биномо.ком для клиентов состоит в том, что торговать на платформе можно не только с домашнего ПК, но и мобильного приложения. Что это такое? Binomo app без проблем можно скачать на iOS и Android через магазины приложений. Также пользователям Android доступен Binomo apk, который можно скачать на смартфон по ссылке https://binomo.com/ua/promo/android.

Отзывы

На форумах можно встретить разные мнения о Биномо, включая отрицательные. Но в основном реальные отзывы (вiдгуки) о торговой онлайн платформе положительные.

Это точно не мошенничество. Торгую полгода!, — Karenaituu.

Никогда не было проблем с выводом. Все четко, — Игорь Ельченко.

Очень удобная площадка. Никаких сложностей с регистрацией или выводом депозита не возникало, — Ирина Мазуренко



Торгую только тут! Лучший брокер в Украине!, — Петр Б.

Реально ли заработать на Биномо дополнительный доход?

Многих трейдеров из Украины интересует, как дополнительно заработать на Биномо. Платформа является отличным местом для этого благодаря множеству возможностей, включая турниры и партнерку. Но рассчитывать на получение дополнительного дохода могут только те, кто реально готов учиться и грамотно торговать, используя аналитику и стратегии. Но помните, что веб-трейдинг — это всегда риск, и конечный результат зависит только от вас!