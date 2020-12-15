Александр Корниенко, фото: Republic.com.ua

https://racurs.ua/n147840-sluga-naroda-rassmotrela-kandidatov-v-ministry-chto-izvestno.html

Ракурс

Фракция «Слуга народа» сегодня, 15 декабря, провела заседание, на котором рассматривались кандидатуры нескольких возможных новых членов Кабмина.

Глава партии Александр Корниенко в комментарии журналистам сообщил о результатах заседания.

Были рассмотрены следующие кандидатуры:

Юрия Витренко на должность первого вице-премьера, министра энергетики Украины;

Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки;

Романа Лещенко на должность министра аграрной политики;

Юлии Лапутиной на должность министра по делам ветеранов;

Романа Опимаха на главы Минэкологии.

По словам Корниенко, меньше всего вопросов было к Лапутиной.

Первая в Украине женщина генерал СБУ. Боевой генерал, причем, участвовавшая во всех событиях, — отметил он.

В то же время член фракции Александр Качура в своем Telegram-канале сообщил, что на должность министра по делам ветеранов профильное ведомство выдвигало свою кандидатуру — Александра Порхуна.

Корниенко отметил, что больше всего обсуждения было относительно кандидатуры Шкарлета.

Много было мыслей, они разные были, нельзя сказать, что была какая-то однобокая или поддержка или неподдержка, — отметил он. — Были и депутаты, которые горячо поддерживали, были представители нашей фракции, которые задавали вопросы. Были те, кто выражал скепсис, намекал, что он не будет голосовать за господина Шкарлета.

Лещенко во время этой встречи ознакомил присутствующих со своей концепцией о будущем Минагрополитики.

У него очень интересная концепция, я бы ее назвал «ничего лишнего», — отметил Корниенко. — Он предлагает перестать делать из Минагро какого-то монстра огромного, с ненужными различными руками-ногами, типа там леса, каких-то охотничьих угодий и т. д.

По словам депутата, Лещенко предлагает сконцентрироваться именно на развитии отрасли, а из вспомогательных сфер — только на водном агентстве, которое должно помочь справиться с вопросом мелиорации, ставшим достаточно важным, учитывая засуху этого года.

Его концепция интересная, тоже была дискуссия, она более была такая профессиональная, были люди, которые ставили вопросы, связанные именно с этой сферой, — отметил Корниенко.

Также Корниенео затронул вопрос заявлений об отставке руководителей двух министерств, о которых стало известно сегодня, 15 декабря: министра экологии Романа Абрамовского и министра по вопросам ветеранов Сергея Бессараба.

Относительно господина Абрамовского — пока этот вопрос отложили, — отметил глава фракции.

По словам Корниенко, скорее всего завтра, 16 декабря, заявление Абрамовского Рада не будет рассматривать и будут продолжаться консультации между премьером и профильным комитетом, депутатами и президентом, относительно дальнейшей деятельности этого направления.

На повестке дня завтра только заявление господина Бессараба, — добавил он. — Назначений завтра нет, завтра будут проходить комитеты и в четверг уже будут назначения.

Качура в своем Telegram-канале отметил, что из-за необходимости проведения дополнительных консультаций, заявления об отставке этих двух министров, вероятно, будут рассматривать уже в пятницу, 18 декабря.

По словам Качуры, не было вообще возражений относительно почти всех кандидатов, за исключением Министерства экологии