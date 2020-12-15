Олександр Корнієнко, фото: Republic.com.ua

https://racurs.ua/ua/n147840-sluga-narodu-rozglyanula-kandydativ-u-ministry-scho-vidomo.html

Ракурс

Фракція «Слуга народу» сьогодні, 15 грудня, провела засідання, на якому розглядалися кандидатури кількох можливих нових членів Кабміну.

Голова партії Олександр Корнієнко у коментарі журналістам повідомив про результати засідання.

Були розглянуті наступні кандидатури:

Юрія Вітренка на посаду першого віце-прем'єра, міністра енергетики України;

Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки;

Романа Лещенка на посаду міністра аграрної політики;

Юлії Лапутиної на посаду міністра у справах ветеранів;

Романа Опімаха на очільника Мінекології.

За словами Корнієнка, найменше питань було до Лапутіної.

Перша в Україні жінка генерал СБУ. Бойовий генерал, при чому, яка брала участь у всіх подіях, — зазначив він.

Водночас член фракції Олександр Качура в своєму Telegram-каналі повідомив, що на посаду міністра у справах ветеранів профільне відомство висувало свою кандидатуру — Олександра Порхуна.

Корнієнко зазначив, що найбільше обговорення було стосовно кандидатури Шкарлета.

Багато було думок, вони різні були, не можна сказати, що була якась однобока або підтримка або непідтримка, — зазначив він. — Були і депутати, які гаряче підтримували, були представники нашої фракції, які задавали питання. Були ті, хто висловлював скепсис, натякав, що він не буде голосувати за пана Шкарлета.

Лещенко під час цієї зустрічі ознайомив присутніх зі своєю концепцією щодо майбутнього Мінагрополітики.

В нього дуже цікава концепція, я би її назвав «нічого зайвого», — зазначив Корнієнко. — Він пропонує перестати робити з Мінагро якогось монстра величезного, з непотрібними різними руками-ногами, типу там лісу, якихось мисливських угідь і т. д."

За словами депутата, Лещенко пропонує сконцентруватися саме на розвитку галузі, а з допоміжних сфер — тільки на водному агентстві, яке має допомогти впоратися з питанням меліорації, котре стало досить важливим з огляду на цьогорічну засуху.

Його концепція цікава, теж була дискусія, вона більш була така фахова, були люди, які задавали питання, пов’язані саме з цією сферою, — зазначив Корнієнко.

Також Корнієнео торкнувся питання заяв про відставку очільників двох міністерств, про які стало відомо сьогодні, 15 грудня: міністра екології Романа Абрамовського та міністра з питань ветеранів Сергія Бессараба.

Щодо пана Абрамовського — поки що це питання відклали, — зазначив голова фракції.

За словами Корнієнко, скоріше за все завтра, 16 грудня, заяву Абрамовського Рада не розглядатиме і будуть продовжуватися консультації між прем'єром та профільним комітетом, депутатами і президентом, щодо подальшої діяльності цього напрямку.

На порядку денному завтра тільки заява пана Бессараба, — додав він. — Призначень завтра немає, завтра будуть проходити комітети і в четвер вже будуть призначення.

Качура у своєму Telegram-каналі зазначив, що, через необхідність проведення додаткових консультацій, заяви про відставку цих двох міністрів, ймовірно, розглядатимуть вже в п’ятницю, 18 грудня.

За словами Качури, загалом не було заперечень щодо майже всіх кандидатів, за винятком Міністерства екології