«Старые» летальные случаи попадают в харьковскую COVID-статистику

Коронавирус. Фото: Istock

https://racurs.ua/n147880-starye-letalnye-sluchai-popadaut-v-harkovskuu-covid-statistiku.html

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Коронавирус в Украине не сдает своих позиций, но увеличение количества летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в Харьковской области за последние две недели связано с «несовершенством статистики».

К новой статистике стали добавлять «старые» случаи, связанные с несвоевременным сообщением о летальном исходе. Об этом на брифинге 16 декабря сообщил заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Тарас Пастух.

По его словам, медучреждения не отчитывались о летальных случаях неумышленно и системности в этой ситуации нет.

Есть случаи, когда людей могли передавать на захоронение без проведения экспертизы, есть, где родственники настаивали на проведении экспертиз. О тех, которые шли без экспертизы, как правило, сразу сообщалось в течение дня. Те, которые шли на экспертизу — больница знала, что она передала информацию, а эксперт мог дать свое заключение через несколько дней. Больница считала, что эксперт должен сам подать информацию об экстренном случае, а эксперт считал, что это обязанность больницы. Поэтому иногда они вместе могли подать отчеты, а иногда ни один из них, — отметил заместитель главы ОГА.

Пастух также отметил, что не всегда информация о смерти пациента, больного коронавирусом, поступает в лабораторный центр в то же время, когда наступила смерть. Он заявил, что для того, чтобы сообщить в лабораторный центр, врачу нужно на несколько страниц прописать заключение, а затем передать его.

Учитывая, что есть прием, выписка больных, оформление может задерживаться на два-три дня, — сказал Пастух.



Также заместитель главы ОГА отметил, что приблизительное количество летальных случаев в сутки на Харьковщине остается на уровне 10 человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус постиг большинство людей, которые переходят через КПВВ «Станица Луганская» с временно оккупированной территории. Поскольку в ОРДЛО не лечат коронавирус, то граждане Украины возвращаются на подконтрольные регионы, чтобы получить помощь. В ОРДЛО больным коронавирусом ставят диагноз «пневмония».