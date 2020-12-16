«Старі» летальні випадки потрапляють у харківську COVID-статистику

Коронавірус. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n147880-stari-letalni-vypadky-potraplyaut-u-harkivsku-covid-statystyku.html

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Коронавірус в Україні не здає своїх позицій, але збільшення кількості летальних випадків серед пацієнтів з коронавірусом на Харківщині за останні два тижні пов’язані з «недосконалістю статистики».

До нової статистики стали додавати «старі» випадки, які пов’язані з несвоєчасним повідомленням про летальний випадок. Про це на брифінгу 16 грудня сказав заступник голови Харківської облдержадміністрації Тарас Пастух.

За його словами, медзаклади не звітували про летальні випадки неумисно і системності у цій ситуації немає.

Є випадки, коли людей могли передавати на захоронення без проведення експертизи, є, де родичі наполягали на проведенні експертиз. Ті, що йшли без експертизи, як правило, одразу йшло повідомлення протягом дня. Ті, які йшли на експертизу, лікарня знала, що вона передала, а експерт міг дати своє заключення за кілька днів. Лікарня вважала, що експерт мав сам подати інформацію про екстрений випадок, а експерт вважав, що це обов’язок лікарні. Тому інколи вони разом могли подати звіти, а інколи жоден з них", — пояснив заступник голови ОДА.

Пастух також зазначив, що не завжди інформація про смерть пацієнта, хворого на коронавірус, надходить до лабораторного центру в ту саму добу, коли настала смерть. Він заявив, що для того, щоб повідомити лабораторний центр, лікарю потрібно на кілька сторінок прописати заключення, а потім передати його.

Враховуючи, що є прийом, виписка хворих, оформлення може затримуватися на два-три дні, — сказав Пастух.



Також заступник голови ОДА зауважив, що приблизна кількість летальних випадків на добу на Харківщині залишається на рівні 10 осіб.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус спіткав більшість людей, які переходять через КПВВ «Станиця Луганська» з тимчасово окупованої території. Оскільки в ОРДЛО не лікують коронавірус, то громадяни України повертаються до підконтрольних регіонів, щоб отримати допомогу. В ОРДЛО хворим на коронавірус ставлять діагноз «пневмонія».