Главу облсовета трижды избирали в Запорожье — ею впервые стала женщина

Елена Жук. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/n148226-glavu-oblsoveta-trijdy-izbirali-v-zaporoje-eu-vpervye-stala-jenschina.html

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Запорожский областной совет избрал уже третьего главу за последние две недели. В последний раз облсовет возглавила депутат от «Слуги народа» Елена Жук, и стала первой женщиной главой облсовета в Запорожье.

За нее отдали свои голоса все 46 нардепов, принимавшие участие в тайном голосовании. Об этом стало известно из пленарного заседания первой сессии Запорожского областного совета.

После этого Жук сложила присягу и приступила к работе в новой должности. До этого в отставку ушел бывший глава ОГА Виталий Боговин. Депутаты якобы избрали его на эту должность 15 декабря, но уже 18 декабря проголосовали за другого кандидата — беспартийного Виталия Толочека. В то же время Минюст уже зарегистрировал Боговина главой областного совета, таким образом там образовалось сразу два главы.

Главу Запорожского облсовета избирали на протяжении нескольких заседаний. Несмотря на заявления Боговина, депутаты облсовета сообщили, что не признают результатов голосования, и 17 декабря провели новое. Тогда же Боговин и депутаты от «Оппозиционного блока», «Батькивщини», «Слуги народа» и партии мэра Владимира Буряка «Единение» заявили о попытке захвата власти. На должность главы областного совета была предложена кандидатура Елены Жук. До этого она возглавляла патронатную службу в Запорожской облгосадминистрации.

Напомним, ранее мы сообщали, что Александр Старух был назначен главой Запорожской областной государственной администрации. Соответствующий указ № 577/2020 президент Украины Владимир Зеленский подписал 18 декабря. Предварительно указом № 576/2020 глава государства уволил Виталия Боговина с должности главы Запорожской ОГА «согласно поданному им заявлению».