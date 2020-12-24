Полиция не будет применять электрошокеры на массовых акциях. Фото: 24tv.ua

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Полиция не будет применять электрошокеры на массовых акциях, потому что это нецелесообразно.

Мы на массовые акции не берем даже резиновые палки. Дубинки только у спецподразделений и то, для того, чтобы защитить других людей в случае явного и жесткого нарушения общественного порядка. Мы минимизируем проявление силы. Поэтому, если у кого-то есть желание поговорить о том, что электрошокер будет применяться во время массовых акций, я скажу так: не будет. Это нецелесообразно, — сказал руководитель Нацполиции Игорь Клименко.

Клименко уточнил, что электрошокеры, применяемые правоохранителями более чем в 100 странах мира, предназначены только для того, чтобы остановить преступника и сохранить жизни.

Закон четко говорит о том, в каких случаях спецсредства применяются. Однозначно они не будут применяться в отношении беременных женщин, стариков, детей. Более того, использование электрошокера допускается только после соответствующей подготовки сотрудников полиции, — сказал чиновник.

Он сообщил, что сейчас в полиции закупили всего 200 шокеров. Сотрудники после применения спецсредств могут фигурировать в расследованиях ГБР, поэтому ожидают принятия законопроекта, вносящего изменения в закон о Нацполиции.