https://racurs.ua/ua/n148227-chy-zastosovuvatyme-policiya-elektroshokery-na-masovyh-akciyah-rozpovily-v-avakova.html

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Поліція не застосовуватиме електрошокери на масових акціях, тому що це недоцільно.

Ми на масові акції не беремо навіть гумові палиці. Кийки тільки у спецпідрозділів, і то, для того, щоб захистити інших людей у разі явного і жорсткого порушення громадського порядку. Ми мінімізуємо прояв сили. Тому, якщо у когось є бажання поговорити про те, що електрошокер застосовуватиметься під час масових акцій, я скажу так: не буде. Це недоцільно, — сказав керівник Нацполіціі Ігор Клименко в інтерв’ю «Цензор.нет».

Клименко уточнив, що електрошокери, які застосовуються правоохоронцями у понад 100 країнах, призначені тільки для того, щоб зупинити злочинця і зберегти життя.

Закон чітко говорить про те, в яких випадках спецзасоби застосовуються. Однозначно вони не будуть застосовуватися щодо вагітних жінок, людей похилого віку, дітей. Більш того, використання електрошокера допускається тільки після відповідної підготовки співробітників поліції, — сказав чиновник.

Він повідомив, що наразі в поліції закупили всього 200 шокерів. Співробітники після застосування спецзасобів можуть фігурувати у розслідуваннях ДБР, тому очікують ухвалення законопроекту, яким вносяться зміни до закону про Нацполіцію.