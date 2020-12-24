Голову облради втретє обрали у Запоріжжі — нею вперше стала жінка

Олена Жук. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n148226-golovu-oblrady-vtretie-obraly-u-zaporijji-neu-vpershe-stala-jinka.html

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Запорізька обласна рада обрала вже третього голову за останні два тижні. В останній раз її очолила депутат від «Слуги народу» Олена Жук, та стала першої жінкою головою облради у Запоріжжі.

За неї віддали свої голоси усі 46 нардепів, що брали участь у таємному голосуванні. Про це стало відомо з пленарного засідання першої сесії Запорізької обласної ради.

Після цього Жук склала присягу та розпочала роботу голови облради. Уперше Запорізьку облраду очолила жінка. До цього у відставку з цієї посади пішов колишній голова ОДА Віталій Боговін. Депутати нібито обрали його на цю посаду 15 грудня, але вже 18 грудня проголосували за іншого — беспартійного Віталія Толочека. Водночас Мін’юст вже зареєстрував Боговіна головою обласної ради, таким чином там було фактично два голови.

Голову Запорізької облради обирали кілька засідань. Окрім Толочека, на цю посаду претендував колишній очільник ОДА та депутат від «Слуги народу» Віталій Боговін, який заявив, що його обрали головою облради.

Попри заяви Боговіна депутати облради повідомили, що не визнають результатів голосування, і 17 грудня провели нове. Тоді ж Боговін і депутати від «Опозиційного блоку», «Батьківщини», «Слуги народу» і партії мера Володимира Буряка «Єднання» заявили про спробу захоплення влади. На посаду голови обласної ради було запропоновано кандидатуру Олени Жук, депутатки від фракції «Слуга народу». До цього вона очолювала патронатну службу в Запорізькій облдержадміністрації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олександр Старух призначений головою Запорізької обласної державної адміністрації. Відповідний указ № 577/2020 президент України Володимир Зеленський підписав 18 грудня. Попередньо указом № 576/2020 глава держави звільнив Віталія Боговіна з посади голови Запорізької ОДА «згідно з поданою ним заявою».