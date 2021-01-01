Боевики продолжают нарушать режим «тишины» на Донбассе, фото: «Обозреватель»

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На Донбассе российско-террористические войска продолжают нарушать договоренности о прекращении огня. По состоянию на 17.00 сегодняшнего дня, 1 января, были зафиксированы семь обстрелов со стороны боевиков.

В частности, в новогоднюю ночь российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников вблизи Водяного, сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).

Поскольку у них на час раньше наступает Новый год, в 11 часов они «поздравили» — четыре 120-мм мины в соседней позиции. И на наш Новый год, уже начало первой, прилетали также четыре мины в наш район, — отметил один из украинских военных. — Ну и стрелковое оружие, СПГ/РПГ также задействовали.

По его словам, в последнее время, с начала декабря, обстрелы значительно участились.

Сначала они стреляли хаотично — то есть в поле, вдали от наших позиций. Сейчас начали пристреливаться — 2−3 раза в неделю. То есть, по времени, уже вместо будильника — в семь-восемь утра они начинают, — подчеркнул военный.

Он отметил, что потерь среди украинских военных в результате этих обстрелов нет.

Морпехи также не молчали — дали достойный ответ. То есть, дали знать, кто здесь стоит, — добавил военнослужащий.

Также огневая активность была замечена несколько раз возле Авдеевки. В частности, здесь в полдень был замечен вражеский беспилотник типа «квадрокоптер», который пересек линию разграничения. Украинские военные его сбили.

Кроме того, враг осуществлял обстрелы возле Золотого-4 и Новолуганского.

Украинские военные открывали ответный огонь, боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет, отмечают в штабе ООС.

Напомним, 24 декабря в результате совершенного боевиками обстрела был ранен украинский военный.