Бойовики продовжують порушувати режим «тиші» на Донбасі, фото: «Обозреватель»

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Ракурс

На Донбасі російсько-терористичні війська продовжують порушувати домовленості про припинення вогню. Станом на 17.00 сьогоднішнього дня, 1 січня, було зафіксовано сім обстрілів з боку бойовиків.

Зокрема, у новорічну ніч російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських захисників поблизу Водяного, повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Оскільки в них на годину раніше настає Новий рік, в 11-й годині вони «привітали» — чотири 120-мм міни у сусідній позиції. І на наш Новий рік, вже було початок першої, прилітали також чотири міни в наш район, — зазначив один із українських військових. — Ну і стрілецька зброя, СПГ/РПГ також задіяли.

За його словами, останнім часом, з початку грудня, обстріли значно почастішали.

Спочатку вони стріляли хаотично — тобто в поле, далеко від наших позицій. Зараз почали пристрілюватися — 2−3 рази на тиждень. Тобто, по часу, вже замість годинника — у сім-вісім годин ранку вони починають, — наголосив військовий.

Він зазначив, що втрат серед українських військових внаслідок цих обстрілів немає.

Морпіхи також не мовчали — дали гідну відповідь. Тобто, дали знати, хто тут стоїть, — додав військовослужбовець.

Також вогневу активність було помічено декілька разів неподалік Авдіївки. Зокрема, тут в обідню пору було помічено ворожий безпілотник типу «квадрокоптер», котрий перетнув лінію розмежування. Українські військові його збили.

Крім того, ворог здійснював обстріли неподалік Золотого-4 та Новолуганського.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь, бойових втрат та поранень серед українських захисників немає, зазначають у штабі ООС.

Нагадаємо, 24 грудня в результаті здійсненого бойовиками обстрілу було поранено українського військового.