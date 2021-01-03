В ВСУ на коронавирус болеют более 1,7 тыс. человек

В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Коронавирус в Украине продолжает распространяться.

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) за минувшие сутки, 2 января, обнаружили еще 10 больных коронавирусом, из них шесть госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

В настоящее время на коронавирусную болезнь COVID-19 в ВСУ болеют 1 тыс. 576 человек. На изоляции находятся 312 человек, из них у 25 срок изоляции завершается в ближайшие трое суток.

За все время эпидемии коронавируса в ВСУ выздоровели 12 тыс. 422 человека, умерли — 38 больных.

В Медицинских силах ВСУ отмечают, что чаще всего инфицирование коронавирусом происходит в результате эпизодических контактов с друзьями и родными за пределами привычного круга общения.

Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами, — подчеркивают в ведомстве.

Напомним, всего в Украине по результатам 2 декабря обнаружены еще более 4.5 тыс. случаев COVID-19.