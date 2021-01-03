В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n148562-koronavirus-v-ukraine-za-sutki-ot-covid-19-vylechilis-bolshe-ludey-chem-zaboleli-infografika.html

Ракурс

Эпидемия коронавируса в Украине продолжается. За прошедшие сутки, 2 января, зафиксированы еще 4 тыс. 576 случаев этого заболевания, из них 158 детей и 172 медика. В то же время выздоровели за сутки 6 тыс. 250 больных.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Госпитализировано за сутки 1 тыс. 306 человек. В настоящее время в Украине официально на коронавирус болеют более 326,3 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по отслеживанию эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Умерли за сутки 123 больных COVID-19.

В течение 2 января совершено 14 тыс. 576 тестирований на COVID-19.

За все время эпидемии COVID-19 в Украине:

зафиксированы 1 млн 74 тыс. 93 случая коронавируса;

выздоровели 728 тыс. 865 человек;

умерли 18 тыс. 854 больных.

Напомним, в Китае недавно рассказали свою версию происхождения пандемии COVID-19.