Граффити на дверях дома Макконелла, фото: Timothy D Easley/AP

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В США дома спикера нижней палаты Конгресса — Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидера республиканского большинства в верхней палате Конгресса (Сенате) Митча Макконелла были атакованы вандалами.

Это произошло после того, как Сенат, где лидируют республиканцы, не поддержал инициативу об увеличении помощи, оказываемой физическим лицам из-за пандемии коронавируса, с 600 до 2 тыс. долл. США, за которую перед этим проголосовала контролируемая демократами Палата представителей, сообщает CNN.

В то же время обе палаты Конгресса дали необходимое количество голосов для преодоления вето президента США Дональда Трампа на законопроект об оборонном бюджете. Трамп, ветируя этот законопроект требовал увеличения помощи гражданам, пострадавшим от карантина.

На доме Макконелла в Луисвилле (штат Кентукки) была оставлена ​​надпись «где мои деньги» и несколько нецензурных слов. Политик охарактеризовал этот инцидент как «радикальную истерику».

Дом Пелоси в Сан-Франциско был не только разрисованный граффити — вандалы также оставили бутафорскую кровь и отрубленную голову свиньи. Пелоси этот инцидент пока не прокомментировала.

Напомним, в марте 2018 года к посольству РФ в Киеве принесли голову свиньи.