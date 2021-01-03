Графіті на дверях будинку Макконелла, фото: Timothy D Easley/AP

https://racurs.ua/ua/n148561-u-ssha-vandaly-atakuvaly-budynky-lideriv-kongresu-foto.html

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У США будинки спікера нижньої палати Конгресу — Палати представників Ненсі Пелосі та лідера республіканської більшості у верхній палаті Конгресу (Сенаті) Мітча Макконелла були атаковані вандалами.

Це сталося після того, як Сенат, де лідирують республіканці, не підтримав ініціативу щодо збільшення допомоги, яка надається фізичним особам через пандемію коронавірусу, з 600 до 2 тис. дол. США, за яку перед тим проголосувала контрольована демократами Палата представників, повідомляє CNN.

Водночас обидві палати Конгресу дали необхідну кількість голосів для здолання вето президента США Дональда Трампа на законопроект про оборонний бюджет. Трамп, ветуючи цей законопроект вимагав збільшення допомоги громадянам, які постраждали від карантину.

На будинку Макконелла в Луїсвіллі (штат Кентуккі) було залишено напис «де мої гроші» та кілька нецензурних слів. Політик охарактеризував цей інцидент як «радикальну істерику».

Будинок Пелосі у Сан-Франциско був не лише розмальований графіті — вандали також залишили бутафорну кров та відрубану голову свині. Пелосі цей інцидент наразі не прокоментувала.

Нагадаємо, у березні 2018 року до посольства РФ у Києві принесли голову свині.