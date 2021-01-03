В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n148562-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-odujalo-bilshe-ludey-nij-zahvorilo-infografika.html

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Епідемія коронавірусу в Україні триває. За минулу добу, 2 грудня, зафіксовано ще 4 тис. 576 випадків цього захворювання, з них 158 дітей та 172 медики. Водночас одужали за добу 6 тис. 250 хворих.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Госпіталізовано за добу 1 тис. 306 осіб. Наразі в Україні офіційно на коронавірус хворіють понад 326,3 тис. осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з відстеження епідемії коронавірусної хвороби COVID-19.

Померли за добу 123 хворих на COVID-19.

Впродовж 2 січня здійснено 14 тис. 576 тестувань на COVID-19.

За весь час епідемії COVID-19 в Україні:

зафіксовано 1 млн 74 тис. 93 випадки коронавірусу;

одужали 728 тис. 865 осіб;

померли 18 тис. 854 хворих.

Нагадаємо, у Китаї нещодавно розповіли свою версію походження пандемії COVID-19.