У ЗСУ на коронавірус хворіють понад 1,7 тис. осіб

В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n148565-u-zsu-na-koronavirus-hvoriut-ponad-1-7-tys-osib.html

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Коронавірус в Україні продовжує поширюватися.

У Збройних силах України (ЗСУ) за минулу добу, 2 січня, виявлено ще 10 хворих на коронавірус, з них шістьох госпіталізували. Про це повідомляє прес-служба командування Медичних сил ЗСУ.

Зазначається, що стан здоров’я пацієнтів задовільний.

Наразі на коронавірусну хворобу COVID-19 у ЗСУ хворіють 1 тис. 576 осіб. На ізоляції перебувають 312 осіб, з них у 25 термін ізоляції завершується в найближчі три доби.

За весь час епідемії коронавірусу у ЗСУ одужали 12 тис. 422 особи, померли — 38 хворих.

У Медичних силах ЗСУ наголошують, що найчастіше інфікування коронавірусом відбувається в результаті епізодичних контактів з друзями та рідними за межами звичного кола спілкування.

Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами, — наголошують у відомстві.

Нагадаємо, загалом в Україні за результатами 2 січня виявлено ще понад 4.5 тис. випадків COVID-19.