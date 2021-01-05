Коронавирус в Лондоне подхватил президент Армении

Коронавирус в Лондоне подхватил президент Арменииhttps://racurs.ua/n148667-koronavirus-v-londone-podhvatil-prezident-armenii.htmlРакурс
Президент Армении Армен Саркисян подхватил коронавирусную болезнь COVID-19, находясь в Лондоне.
В связи с этим исполнять президентские обязанности он продолжит в дистанционном режиме, сообщает издание «Арменпресс» со ссылкой на аппарат президента Армении.
Где именно Саркисян находится на изоляции, не уточняется.
Отмечается, что Саркисян встретил Новый год в Лондоне вместе с семьей. Также в Лондоне ему провели операцию на ноге, после чего в 67-летнего президента Армении были замечены симптомы коронавируса.
Сделанный тест на коронавирус показал положительный результат.
Официально в Армении на коронавирус заболели уже более 160 тыс. человек, 2,9 тыс. заболевших скончались.
Напомним, в Англии с 5 января введен уже третий за время пандемии коронавируса локдаун. Причиной стало активное распространение более заразного мутировавшего штамма коронавируса.