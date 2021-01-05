Коронавирус в Лондоне подхватил президент Армении

Армен Саркисян подхватил коронавирус, фото: VAHRAM BAGHDASARYAN

https://racurs.ua/n148667-koronavirus-v-londone-podhvatil-prezident-armenii.html

Ракурс

Президент Армении Армен Саркисян подхватил коронавирусную болезнь COVID-19, находясь в Лондоне.

В связи с этим исполнять президентские обязанности он продолжит в дистанционном режиме, сообщает издание «Арменпресс» со ссылкой на аппарат президента Армении.

Где именно Саркисян находится на изоляции, не уточняется.

Отмечается, что Саркисян встретил Новый год в Лондоне вместе с семьей. Также в Лондоне ему провели операцию на ноге, после чего в 67-летнего президента Армении были замечены симптомы коронавируса.

Сделанный тест на коронавирус показал положительный результат.

Официально в Армении на коронавирус заболели уже более 160 тыс. человек, 2,9 тыс. заболевших скончались.

Напомним, в Англии с 5 января введен уже третий за время пандемии коронавируса локдаун. Причиной стало активное распространение более заразного мутировавшего штамма коронавируса.