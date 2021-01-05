Коронавірус у Лондоні підхопив президент Вірменії

Коронавірус у Лондоні підхопив президент Вірменіїhttps://racurs.ua/ua/n148667-koronavirus-u-londoni-pidhopyv-prezydent-virmeniyi.htmlРакурс
Президент Вірменії Армен Саркісян підхопив коронавірусну хворобу COVID-19, перебуваючи в Лондоні.
У зв’язку з цим виконувати президентські обов’язки він продовжить в дистанційному режимі, повідомляє видання «Арменпресс» з посилання на апарат президента Вірменії.
Де саме Саркісян перебуває на ізоляції, не уточнюється.
Зазначається, що Саркісян зустрів Новий рік у Лондоні разом з родиною. Також у Лондоні йому провели операцію на нозі, після чого в 67-річного президента Вірменії були помічені симптоми коронавірусу.
Зроблений тест на коронавірус показав позитивний результат.
Офіційно у Вірменії на коронавірус захворіли вже понад 160 тис. осіб, 2,9 тис. хворих померли.
Нагадаємо, в Англії з 5 січня запроваджено вже третій за час пандемії коронавірусу локдаун. Причиною стало активне розповсюдження більш заразного мутованого штаму коронавірусу.