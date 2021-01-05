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Армен Саркісян підхопив коронавірус, фото: VAHRAM BAGHDASARYAN

Коронавірус у Лондоні підхопив президент Вірменії

5 січ 2021, 16:59
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Президент Вірменії Армен Саркісян підхопив коронавірусну хворобу COVID-19, перебуваючи в Лондоні.

У зв’язку з цим виконувати президентські обов’язки він продовжить в дистанційному режимі, повідомляє видання «Арменпресс» з посилання на апарат президента Вірменії.

Де саме Саркісян перебуває на ізоляції, не уточнюється.

Зазначається, що Саркісян зустрів Новий рік у Лондоні разом з родиною. Також у Лондоні йому провели операцію на нозі, після чого в 67-річного президента Вірменії були помічені симптоми коронавірусу.

Зроблений тест на коронавірус показав позитивний результат.


Офіційно у Вірменії на коронавірус захворіли вже понад 160 тис. осіб, 2,9 тис. хворих померли.

Нагадаємо, в Англії з 5 січня запроваджено вже третій за час пандемії коронавірусу локдаун. Причиною стало активне розповсюдження більш заразного мутованого штаму коронавірусу.


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