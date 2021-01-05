Отпугивание. Фото: Ракурс

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Ракурс

В Киеве жители одного из дворов установили необычный датчик движения и сигнализацию, чтобы отпугивать прохожих, которые справляют нужду во дворе.

Проблему регулярного использования стены дома в качестве туалета жители района Теремки решили очень креативно и эффективно. Об этом сообщает один из авторов инициативы Богдан Гдаль на своей странице в Facebook.

Сообщается, что в одном из дворов местные жители постоянно страдали от прохожих, которые ходят в туалет под самыми окнами. Выйти из этой ситуации они решили оригинально — установив камеры и датчики.

Как только желающий справить нужду собирается делать мокрое дело — воет сирена и включается стробоскоп, — рассказывают жители.

По словам авторов, эффективность сигнализации составляет 80−90%, а потому отпугивает большинство любителей нарушать общественный порядок.

Отметим, что инициатива с камерами является частью глобального проекта преобразования пешеходной зоны у метро Теремки. Высвобождение пространства от автомобилей и камеры контроля — это первый этап. Следующий этап — редизайн площади, высвобождение ее от киосков и создание современной зоны отдыха с озеленением и удобствами.

Напомним, ранее мы сообщали, что в парке Эбису, который расположен в районе Шибуя в Токио, появился необычный бетонный туалет, который напоминает лабиринт. Здание выполнено в стиле примитивной японской хижины, которая в древней Японии использовалась в качестве туалета.