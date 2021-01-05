Відлякування. Фото: Ракурс

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Ракурс

У Києві мешканці одного з дворів встановили незвичайний датчик руху та сигналізацію, щоб відлякувати перехожих, що справляють нужду у дворі.

Проблему регулярного обдзюрювання однієї зі спортшкіл райони Теремки вирішили дуже креативно та ефективно. Про це повідомляє один з авторів ініціативи Богдан Гдаль на своїй сторінці у Facebook.

Повідомляється, що в одному з дворів місцеві жителі постійно потерпали від перехожих, які ходять у туалет під самісінькими вікнами. Вийти із цієї ситуації вони вирішили оригінально — встановивши камери і датчики.

Як тільки дзюркотун збирається робити мокру справу — виє сирена і вмикається стробоскоп, — розповідають жителі.

За словами авторів, ефективність сигналізації складає 80−90%, а тому відлякує більшість любителів порушення громадського порядку.





Наголосимо, що Ініціатива з камерами є частиною глобальнішого проекту перетворення пішохідної зони біля метро Теремки. Вивільнення простору від автомобілів і камери контролю — це перший етап. Наступний етап — редизайн площі, вивільнення її від кіосків і створення сучасної зони відпочинку з озелененням і зручностями.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у парку Ебісу, який розташований у районі Шібуя у Токіо, з’явився незвичний бетонний туалет, який нагадує лабіринт. Будівля виконана у стилі примітивної японської хатини, яка у стародавній Японії використовувалася у якості туалету.