Minecraft Earth закрывают из-за коронавируса

Minecraft. Фото: пресс-служба игры

https://racurs.ua/n148766-minecraft-earth-zakryvaut-iz-za-koronavirusa.html

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Minecraft Earth, мобильная игра по мотивам известной компьютерной игры с дополненной реальностью, закрывается из-за эпидемии коронавируса в мире.

Разработчики объясняют это решение тем, что игра предполагала активность людей на улице, но карантин помешал пользователям испытать проект. Об этом сообщает пресс-служба игры.

В отличие от основной версии, Minecraft Earth предусматривала использование технологии дополненной реальности (AR) — игроки могли ходить по общественным местам со смартфонами и создавать собственные виртуальные здания, но в условиях пандемии основная особенность игры оказалась неактуальной.

Сейчас Minecraft Earth доступна для iOS и Android, но уже с июля 2021 года Microsoft прекратит поддержку приложения и закроет все серверы видеоигры. Уже с 30 июня проект нельзя будет ни скачать, ни даже запустить, а 1 июля состоится глобальная чистка всей базы игроков.

Minecraft Earth находилась в раннем доступе на устройствах под управлением iOS и Android с октября 2019 года. За полторы недели после запуска в США декабря скачали более 2,5 млн человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что Sony удалила видеоигру Cyberpunk 2077 из своего магазина PlayStation из-за недоработки. Геймеры обнаружили, что недавно выпущена игра Cyberpunk 2077 изобилует ошибками, а также подвержена частым сбоям.