Minecraft Earth закривають через коронавірус

Minecraft. Фото: прес-служба компанії

https://racurs.ua/ua/n148766-minecraft-earth-zakryvaut-cherez-koronavirus.html

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Minecraft Earth, мобільна гра по мотивах відомої комп’ютерної гри з доповненою реальністю, закривається через епідемію коронавірусу у світі.

Розробники пояснюють це рішення тим, що гра передбачала активність людей на вулиці, але карантин завадив користувачам випробувати проект. Про це повідомляє прес-служба гри.

На відміну від основної версії, Minecraft Earth передбачала використання технології доповненої реальності (AR) — гравці могли ходити громадськими місцями зі смартфонами та створювати власні віртуальні будівлі, але в умовах пандемії основна особливість гри виявилася неактуальною.

Зараз Minecraft Earth доступна для iOS і Android, але вже з липня 2021 року Microsoft припинить підтримку додатку та закриє всі сервери відеоігри. Вже з 30 червня проект не можна буде ні скачати, ні навіть запустити, а 1 липня відбудеться глобальна чистка всієї бази гравців.

Minecraft Earth перебувала в ранньому доступі на пристроях під управлінням iOS і Android з жовтня 2019 року. За півтора тижня після запуску в США гру скачали понад 2,5 млн осіб.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Sony видалила відеогру Cyberpunk 2077 зі свого магазину PlayStation через недопрацювання. Геймери виявили, що недавно випущена гра Cyberpunk 2077 рясніє помилками, а також схильна до частих збоїв.