Почти 170 нардепов работают на двух олигархов. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n148892-pochti-170-nardepov-rabotaut-na-dvuh-oligarhov-rassledovanie-video.html

Ракурс

Народные депутаты из разных политических сил работают на украинских олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова.

Около 70 народных депутатов голосуют и интересах Коломойского, а почти 100 работают в интересах Ахметова. Об этом утверждают журналисты-расследователи Bihus.Info, соответствующая информация указывается в видеосюжете, который опубликован в YouTube.

Отмечается, что парламентарии не только пишут выгодные олигархам проекты законов, но и подают правки в «нужные» законопроекты. Также нардепы голосуют за выгодные законы и проваливают невыгодные голосования.

При необходимости депутаты Верховной Рады вносят необходимые представления в Конституционный суд, пишут заявления правоохранителям. Кроме того, их «служба» заключается в работе в парламентских следственных комиссиях и в проведении информационных атак и компаний.

В материале говорится о том, что были расследованы такие голосования как неназначение бывшего исполнительного директора НАК «Нафтогаз» Юрия Витренко на пост министра энергетики, рассмотрение законопроекта об инвестиционных нянь. Также журналистами была проработана информационная кампания против экс-премьера Алексея Гончарука, представление в КСУ и тому подобное.

Напомним, журналисты узнали, что партия «Слуга народа» успела проконсультироваться перед голосованием за бюджет на 2021 год с бизнесменом и «теневым куратором» Ильей Павлюком.