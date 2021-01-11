Майже 170 нардепів працюють на двох олігархів. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n148892-mayje-170-nardepiv-pracuut-na-dvoh-oligarhiv-rozsliduvannya-video.html

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Народні депутати з різних політичних сил працюють на українських олігархів Ігоря Коломойського та Ріната Ахметова.

Близько 70 народних депутатів голосують і інтересах Коломойського, а майже 100 працюють в інтересах Ахметова. Про це стверджують журналісти-розслідувачі Bihus.Info, відповідна інформація вказується у відеосюжеті, який опублікований в YouTube.

Зазначається, що парламентарі не лише пишуть вигідні олігархам проекти законів, але й подають правки у «потрібні» законопроекти. Також нардепи голосують за вигідні закони та провалюють невигідні голосування.

За необхідності депутати Верховної Ради вносять необхідні подання до Конституційного суду, пишуть заяви правоохоронцям. Крім того, їхня «служба» полягає у роботі в парламентських слідчих комісіях та в проведенні інформаційних атак та компаній.

У матеріалі йдеться про те, що були розслідувані такі голосування як непризначення колишнього виконавчого директора НАК «Нафтогаз» Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики, розгляд законопроекту про інвестиційних нянь. Також журналістами була опрацьована інформаційна кампанія проти екс-прем'єра Олексія Гончарука, подання до КСУ тощо.

Нагадаємо, журналісти дізналися, що партія «Слуга народу» встигла проконсультуватися перед голосуванням за бюджет на 2021 рік з бізнесменом та «тіньовим куратором» Іллєю Павлюком.