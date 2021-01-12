Новые «темники» «Слуги народа» рассказывают о локдауне, подпольной вакцинации и «Спутнике V», скриншот видео

https://racurs.ua/n148894-novye-temniki-slugi-naroda-rasskazyvaut-o-lokdaune-podpolnoy-vakcinacii-i-sputnike-v.html

Ракурс

«Слугам народа» прислали новые эфирные тезисы, в которых руководство партии советует им правильно отвечать на актуальные общественные темы.

На этот раз в своеобразных «темниках» рассказывают о локдауне, подпольной вакцинации политиков и бизнесменов, а также о российской вакцине от коронавируса «Спутник V», рассказывает «Бабель». «Слугам» объясняют, как комментировать самые острые зашквары в январе. Правда, о тарифной проблеме в тезисах пока не вспомнили.

О карантине

«Слугам» советуют говорить, что нет ничего удивительного или необычного в том, что часть людей категорически не воспринимают усиленные карантинные ограничения. В документе приводят пример других демократических стран — почти везде правительства вынуждены принимать такие решения, чтобы остановить распространение коронавируса.

«Слугам» предлагают объяснить украинцам, что январский карантин некорректно называть локдауном — нет комендантского часа, транспорт ездит свободно.

О запрете продажи носков и лампочек

Если супермаркетам разрешить продавать все, что они обычно продают, это будет несправедливо по отношению специализированных или маленьких магазинов, которые останутся закрытыми.

«Слугам» советуют подчеркивать, что одежда, носки, игрушки, книги и другие подобные товары для супермаркетов — не основные, супермаркеты не потеряют много от того, что не будут продавать их 16 дней.

«Подпольная вакцинация»

Нардепам СН советуют рассуждать на эфирах, что контрабанда вакцины — крайне опасная идея, поскольку риск нарушить обязательные условия ее транспортировки настолько велик, что это уничтожает смысл прививки.

«Слугам» предлагают говорить, что информация о подпольной вакцине основывается на фейках и это хотят превратить в «политическую взрывную смесь». Точку в этой истории должны поставить правоохранители и СБУ.