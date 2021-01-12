Нові «темники» для «Слуги народу» розповідають про локдаун, підпільну вакцинацію та «Супутник V», скріншот відео

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Ракурс

«Слугам народу» надіслали нові ефірні тези, у яких керівництво партії радить їм правильно відповідати на найактуальніші суспільні теми.

Цього разу у своєрідних «темниках» розповідають про локдаун, підпільну вакцинацію політиків та бізнесменів та російську вакцину від коронавірусу «Супутник V», розповідає «Бабель». «Слугам» пояснюють, як коментувати найбільші зашквари у січні. Щоправда, про тарифну проблему у тезах поки не згадали.

Про карантин

«Слугам» радять говорити, що немає нічого дивного чи незвичайного в тому, що частина людей категорично не сприймають посилені карантинні обмеження. У документі наводять приклад інших демократичних країн — майже всюди уряди змушені приймати такі рішення, щоб зупинити розповсюдження коронавірусу.

«Слугам» пропонують пояснити українцям, що січневий карантин не коректно називати локдауном — не має комендантської години, транспорт їздить вільно.

Про заборону продажу шкарпеток та лампочок

Якщо супермаркетам дозволити продавати усе, що вони зазвичай продають, це буде несправедливо стосовно спеціалізованих або маленьких магазинів, які залишаться закритими.

«Слугам» радять наголошувати, що одяг, шкарпетки, іграшки, книги та інші подібні товари для супермаркетів — не основні, супермаркети не втратять багато від того, що не продаватимуть їх 16 днів.

«Підпільна вакцинація»

Нардепам СН радять розмірковувати на ефірах, що контрабанда вакцини — вкрай небезпечна ідея, оскільки ризик порушити обов’язкові умови її транспортування настільки великий, що це знищує сенс щеплення.

«Слугам» пропонують говорити, що інформація про підпільну вакцину ґрунтується на фейках і це хочуть перетворити на «політичну вибухову суміш». Крапку у цій історії мають поставити правоохоронці та СБУ.